21% компаний российского бизнеса ушел из Дубая с 2022 года Фото: REUTERS.

Российский бизнес чувствует себя скованно на рынке ОАЭ на фоне финансовых и юридических сложностей. Почти 21% компаний прекратили работу в Дубае за последние четыре года. Наиболее значительным ударом по предпринимателям из России стал конфликт на Ближнем Востоке. Он вновь разгорелся в конце зимы 2026 года. Об этом сообщила основательница эмиратского агентства Wesupport Сабина Гасанова в диалоге с журналом Forbes.

По ее сведениям, в Дубае довольно много российских фирм. При этом с 2022 года порядка четверти предпринимателей решили свернуть бизнесы. В третьем квартале 2026 года в ОАЭ закрылись 30 из 107 российских брендов в сферах общественного питания и торговли одеждой. Например, об уходе с рынка сообщили рестораны Vasilchuki, заведения Ketch Up и кофейни Big Smile Coffee.

Как отмечает Сабина Гасанова, открытие бизнеса и получение удостоверения резидента обходятся в среднем в 9 тысяч долларов. Она назвала эту статью расходов весомой. Кроме того, операционные траты могут превышать эту сумму еще в несколько раз.

В статье сказано, что сложности для бизнеса в Дубае вызваны также банковскими проверками. Финансовые организации Эмиратов тщательно изучают происхождение средств российских предпринимателей. Особенно интересны возможные связи бизнесменов с лицами, находящимися под санкциями, указала Сабина Гасанова.

Как заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев, уже порядка 70% россиян, покинувших страну после начала специальной военной операции, вернулись на родину. Он сообщил, что многие из них разочаровались в жизни за границей и столкнулись с самыми разными трудностями. Среди основных причин возвращения депутат назвал финансовые проблемы, бюрократические препятствия и недостаток привычного сервиса.

За последние три года бизнес из недружественных России стран недосчитался 610 миллиардов долларов прибыли. Как минимум 16 миллиардов государства упустили как чистую прибыль. Еще в 2021 году эти компании заработали более 280 миллиардов долларов. После ухода с российского рынка их ежегодные доходы упали в среднем на 153 миллиарда. Так, сто крупнейших брендов лишились 348 миллиардов долларов за период с 2022-го по 2025-ый.