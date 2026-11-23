Россиянам напомнили, что делать, если работодатель задерживает выплату отпускных. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Работник может потребовать компенсации морального вреда, если работодатель задерживает выплату отпускных. Об этом напомнила руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова. Есть и другой вариант – перенос отпуска, уточнила она.

Эксперт напомнила, что отпускные должны выплачивать не позднее, чем за три календарных дня до начала отпуска.

«Если отпускные не были выплачены вовремя, работник вправе по письменному заявлению потребовать от работодателя переноса ежегодного оплачиваемого отпуска на другой срок, согласованный с работодателем, и даже требовать компенсации морального вреда на основании статьи 237 ТК РФ», - сказала Котлярова РИА Новости.

Эксперт уточнила, что можно обратиться в госинспекцию труда, прокуратуру или суд для решения вопроса. При этом работодателя могут подвергнуть административному наказанию.

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Кроме того, сотрудник обязан выполнять только тот объем работы, который прописан в трудовом договоре. Если же условия труда нарушаются, то от работодателя можно потребовать компенсацию.