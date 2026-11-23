Врачи прибыли к Соседову через 12 минут после его падения с лестницы Фото: Иван МАКЕЕВ.

Смерть музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова стала центром масштабного расследования. Он скончался 23 сентября, однако разговоры о трагической гибели ведущего не стихают до сих пор. Журналисты выяснили, что врачи прибыли к упавшему с лестницы в отеле Сергею Соседову сразу. Они начали оказывать помощь уже через 12 минут после вызова, пишет KP.RU.

Оказалось, что камера наблюдения в отеле фиксировала время на час позже, чем было на самом деле. Значит, версия с якобы задержкой скорой помощи была ложной. Это подтверждается хроникой с уличной камеры у отеля и разговорами Сергея Соседова с коллегами.

Выяснилось, что музыкальный критик почувствовал недомогание после выкуренной сигареты. Поднимаясь по ступенькам, он потерял равновесие и упал.

Врачей после инцидента вызвали сотрудники отеля. Его владелец Тамерлан Караев сообщил, что врачи пытались привести телеведущего в чувства. Затем Сергея Соседова вынесли на носилках к машине скорой помощи.

Музыкальный критик скончался от перелома черепа и кровоизлияния в мозг, согласно медицинскому заключению. Кадры последних секунд жизни Сергея Соседова свидетельствуют о том, что телеведущему было тяжело подниматься по лестнице в отеле. В какой-то момент он останавливается и падает спиной назад.

Трагедия случилась в городе Нерюнгри в Якутии. Телеведущий прибыл судить участниц конкурса красоты "Жемчужина Дальнего Востока". Вокруг его смерти ходило множество легенд, включая оторвавшийся тромб, длительную болезнь и даже убийство. Региональный Следственный комитет на этом фоне возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности. Никакие криминальные версии не подтвердились. Подробности кончины Сергея Соседова ранее озвучила сотрудница клиники, куда доставили критика после падения. Медсестра Елена Базыль сообщила, что у телеведущего была сильно разбита голова, а изо рта шла кровь. По воспоминаниям сотрудницы клиники, он хрипел. Елена Базыль предположила, что тяжелое состояние Сергея Соседова было обусловлено, в том числе, долгой транспортировкой.