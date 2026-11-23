В Мексике предрекают резню на улицах: волна насилия может начаться из-за ареста наркобарона Фото: REUTERS.

Мексиканские военные взяли одного из самых разыскиваемых наркобаронов — Фаусто Исидро Меса Флореса, известного как «Эль Чапо Исидро». Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Теперь эксперты предупреждают: его арест может взорвать регион, который и без того захлебывается в войнах за территории. Его преемником, скорее всего, станет заместитель — Оскар Гастелум по прозвищу «Музыкант». Но смена власти редко проходит тихо, особенно в Синалоа, колыбели мексиканской наркоторговли.

Последние два года картель Синалоа, крупнейший производитель фентанила, раздирает война между фракциями сыновей основателей — Исмаэля «Эль Майо» Замбады и Хоакина «Эль Чапо» Гусмана. Потери уже страшные: около семи тысяч погибших и пропавших без вести. И конца этому не видно.

Напомним, что само задержание произошло вечером 20 ноября в городе Гуасаве, штат Синалоа, после жестокой перестрелки: спецназ при поддержке боевых вертолетов столкнулся с сотнями боевиков. Погибли четверо солдат и как минимум семь боевиков.

44-летний Меса Флорес двадцать лет пробирался к вершинам криминального мира. Он возглавил остатки картеля Бельтрана Лейвы, укрепив контроль над севером Синалоа, а затем расширил влияние к Кулиакану.