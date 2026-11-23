Дипломаты на Пхукете выясняют обстоятельства исчезновения 74-летнего россиянина. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российские дипломаты выясняют обстоятельства исчезновения 74-летнего гражданина России на Пхукете. Об этом РИА Новости сообщил генконсул Егор Иванов.

К поискам подключены волонтёры и сотрудники правоохранительных органов. Согласно данным полиции, утром 22 ноября мужчина покинул жилой комплекс Boat Pattana в районе Равай и назад не вернулся. Мобильный телефон он оставил дома, из-за чего связаться с ним не представляется возможным. На данный момент местонахождение россиянина не установлено.

Администрация провинции призывает местных жителей и представителей туристической отрасли поделиться любыми сведениями о пропавшем человеке.

Ранее иммиграционная полиция Пхукета задержала супружескую пару из России, находившуюся в розыске по обвинению в мошенничестве и отмывании около 150 миллионов рублей.