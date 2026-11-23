Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал о завершении работы столичного коммунального флота и его консервации до весны. Речь идет о судах, занятых очисткой акватории Москвы-реки и судоходной части Яузы.

«В межнавигационный период проведем комплексные мероприятия по подготовке флота к новому сезону. В частности, запланированы ремонт и модернизация 11 судов», – отметил заммэра.

Напомним, во время летней навигации коммунальные суда каждый день обеспечивали очистку акватории. В целом они собрали более 650 тонн мусора. Кроме того, извлекли около 30 тысяч тонн грунта.

В межнавигационные месяцы проводят техническое обслуживание каждого судна. При этом проверяют все узлы, механизмы и оборудование, а также меняют расходные и изношенные материалы. А еще покрасят судна. Затем обеспечат пуско-наладку для подтверждения корректной работы.

В частности, на теплоходе ледового класса «Риф» модернизируют главный дизель-редукторный агрегат и заменят дизель-генератор. Помимо этого, завершат модернизацию брандвахты «Б-1208». Несамоходные шаланды оснастят крано-манипуляторными установками.

Зимой по акватории курсируют теплоходы ледового класса. За счет увеличенного запаса прочности корпусов они легко справляются со льдом толщиной до 20 сантиметров. На незамерзающих участках продолжают работать судно-мусоросборщик и быстроходный катер.