Брат в крови и горы кокаина: четырёхлетний ребёнок погиб из-за оставленного дядей пистолета Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В США произошла трагедия, шокировавшая даже видавших виды полицейских. В Цинциннати четырехлетний Сеонтей Миллер-младший погиб из-за пистолета, который нашел под кроватью. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на судебные документы. В момент ЧП в квартире находились наркотики, а рядом с оружием лежал еще один незарегистрированный пистолет.

25-летнему Кэмерону Сандерсу и 22-летней Секии Миллер, тете и дяде погибшего, уже предъявили обвинения. Сандерсу вменяют шесть пунктов, включая непредумышленное убийство и незаконный оборот наркотиков. Миллер обвиняют в создании опасности для ребенка и наркопреступлениях. По версии следствия, пара оставила малыша и его годовалого брата одних перед телевизором. В квартире также нашли более 90 граммов кокаина.

Самые жуткие детали всплыли позже. Годовалого брата погибшего сосед обнаружил блуждающим по коридору дома. По его словам, ребёнок бродил один и был весь в крови.

Ранее в американском городе Альбукерке десятилетний мальчик смертельно ранил 16-летнюю соседку после того, как его мать попросила его принести пистолет.