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Специалисты ВЦИОМ выяснили, насколько хорошо россияне знакомы с таким художественным жанром, как антиутопия. По большей части, как выяснилось, о нем знают из кино. При этом большая часть опрошенных верит, что восстание машин возможно. Результаты нового исследования опубликованы на сайте ВЦИОМ.

В частности, сообщается, что наиболее узнаваемым произведением о будущем для респондентов стал «Терминатор»: с ним знакомы 87% участников опроса. Но только 51 процент участников опроса уверен, что сценарий восстания машин и искусственного интеллекта возможен или неизбежен.

Кроме того, 58% россиян знакомы с «Голодными играми», 55% - с «Матрицей», с «Безумным Максом» - 54%, с «Дивергентом» - 48%.

Вместе с тем, 34 процента респондентов признались, что будущее для них непредсказуемо. Если же россияне рассуждают о будущем человечества через 100 лет, то негативные сценарии в этих прогнозах встречают чаще позитивных.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) узнал у россиян, каким они видят свое будущее. Выяснилось, что среди приоритетов граждан страны через 10 лет первое место занимают семья и дети.