В Сиднее нашли еще одно гнездо опасных муравьев: к чему может привести укус этих насекомых Фото: Википедия.

Специалисты обнаружили на западе Сиднея второе за последние два месяца гнездо инвазивных красных огненных муравьев, которое, по оценкам экспертов, могло скрытно существовать в районе около года. Об этом сообщили власти австралийского штата Новый Южный Уэльс.

Колонию нашли 21 ноября в районе Оберн после обращения бдительного местного жителя. Проведенный на следующий день лабораторный анализ подтвердил, что речь идет именно об опасном виде Solenopsis invicta, после чего гнездо было оперативно уничтожено.

«Пока нет признаков распространения муравьев за пределы обработанного участка. На этой неделе мы продолжим интенсивные проверки и поиск источника их появления», — говорится в заявлении федерального министерства сельского хозяйства, рыболовства и лесного хозяйства Австралии.

В ближайшие дни профильные службы с привлечением специально обученных служебных собак намерены обследовать территорию в радиусе 500 метров от места находки и провести выборочные проверки на расстоянии до двух километров.

Первое гнездо было выявлено в сентябре на грузовом терминале в Энфилде, более чем в 6 километрах от Оберна. Туда насекомых, предположительно, завезли из-за границы в контейнере.

Сейчас генетики изучают образцы из новой колонии, чтобы установить, связаны ли эти два очага между собой. Красные огненные муравьи известны болезненными укусами, которые вызывают сильное жжение и в тяжелых случаях требуют госпитализации.

Ранее сайт KP.RU подробно разбирал, почему вообще муравьи кусаются и чем могут быть опасны их укусы.