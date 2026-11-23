Завершился основной этап приема заявлений на итоговое школьное сочинение Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Основной этап приема заявлений на участие в итоговом сочинении, которое состоится 2 декабря 2026 года, завершился. Об этом 23 ноября сообщили в Рособрнадзоре в канале ведомства в мессенджере MAX.

Через портал «Госуслуги» поступило более 265 тысяч заявлений — около 90% от общего числа в 53 регионах, где доступен этот способ регистрации. Итоговое сочинение необходимо выпускникам для допуска к экзаменам, в частности к ЕГЭ.

Для выпускников прошлых лет предусмотрены дополнительные даты, написать работу можно будет 3 февраля и 14 апреля 2027 года. Подать заявление на участие в эти сроки также разрешается через «Госуслуги».

Ранее KP.RU писал, что эксперт Минпросвещения София Походий объяснила правила итогового сочинения, которое служит допуском к ЕГЭ. На выполнение работы выпускникам отводится 3 часа 55 минут, а для зачета необходимо соответствовать установленным критериям.