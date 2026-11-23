Фото: Министерство спорта Смоленской области.

Новые «умные» спортивные площадки являются объектами нового формата, которые объединяют игровые зоны, тренажёры и воркаут. Главной особенностью данных площадок стала цифровая навигация. Каждый снаряд оснащён QR-кодом, отсканировав который смартфоном, можно получить видеоинструкцию, как правильно выполнять упражнения. На площадках также предусмотрен бесплатный Wi-Fi. Это особенно удобно для новичков и позволяет заниматься самостоятельно, безопасно и эффективно.

"Продолжим создавать условия для занятий спортом шаговой доступности. В 2027 году планируем создать модульный универсальный спортивный зал в Рудне. Также появятся «умные» площадки в Смоленском и Дорогобужском округах", - отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.