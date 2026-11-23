Горящего человека заметили на крыше вагона товарного поезда в Берлине Фото: Дарья ПУТЕЙКО.

В Берлине на грузовой станции Рулебен в районе Шпандау человек погиб, предположительно, от удара электрическим током на крыше товарного вагона. Об этом сообщила газета Berliner Morgenpost со ссылкой на представителя берлинской пожарной службы.

Сигнал в экстренные службы поступил ранним утром в воскресенье, 22 ноября, от случайного прохожего, который заметил горящего человека на стоящем грузовом составе. Прибывшие на место спасатели обнаружили на крыше вагона тело женщины, врач скорой помощи констатировал ее смерть.

По характеру полученных травм специалисты пришли к выводу, что причиной гибели могло стать поражение током из-за контакта или опасного приближения к высоковольтной контактной сети. «Что касается того, как именно это произошло, мы пока не можем делать никаких заявлений», — отметил представитель пожарной службы.

Для безопасного проведения работ движение поездов на участке временно остановили, а контактную сеть обесточили. Тело погибшей сняли с помощью переносной лестницы и передали криминальной полиции. Личность женщины, как и обстоятельства ее проникновения на вагон, устанавливаются; насильственную смерть правоохранители исключают.

Ранее на крыше вагона товарного поезда током ударило 15-летнего подростка. Это произошло в Барановичах.