В России средняя зарплата выросла на 69 тысяч рублей за десять лет Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Всего за десять лет средняя заработная плата в РФ выросла почти на 69 тысяч рублей. По данным Росстата, в августе 2026-го она составляла более 103 000 рублей. Так пишет ТАСС со ссылкой на статистику.

За аналогичный период 2016 года россияне в среднем получили 34 095 рублей. Если указывать точные цифры, разница в средних зарплатах за десять лет составила 68 919 рублей.

По итогам первого полугодия 2026-го, работники восьми отраслей экономики РФ в среднем получали более 500 тысяч рублей в месяц. Лидерами по уровню доходов стали сотрудники предприятий, занимающихся морским пастбищным рыбоводством. Их средние зарплаты составили 1,35 миллиона рублей. Другие сферы с доходами выше 500 тысяч рублей связаны преимущественно с финансовой деятельностью. Например, управляющие пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов в среднем зарабатывали 721 тысячу рублей в месяц.