Конгрессмен-демократ Гомес подал в отставку из-за обвинений в домогательстве Фото: REUTERS.

Американский конгрессмен Джимми Гомес уходит в отставку. Он решил сложить полномочия члена палаты представителей из-за обвинений в домогательстве к коллеге. Об этом сам Джимми Гомес заявил в ответ на отчет комитета по этике, транслирует CBS.

Демократ заявил, что имеет "серьезные разногласия" с выводами комиссии по итогам проведенного в его отношении расследования. При этом конгрессмен не видит другого выхода, "кроме как уйти в отставку".

"Беру на себя полную ответственность за личные ошибки, которые я совершил вне брака", - сказано в заявлении Джимми Гомеса.

Вскоре свой пост также покинет замдиректора ФБР Кристофер Райа. Он уйдет с должности спустя менее года после назначения. Чиновник намерен покинуть пост в декабре, поделилась газета The Washington Post.