Фото: Пресс-служба президентского фонда культурных инициатив

В Москве Координационный комитет Президентского фонда культурных инициатив утвердил список проектов-победителей первого конкурса 2027 года на предоставление грантов для реализации проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. По итогам независимой экспертизы ПФКИ будут поддержаны 732 проекта из 86 регионов на общую сумму 4 млрд 581 млн рублей. В качестве собственного вклада победители намерены привлечь свыше 6 млрд 32 млн рублей.

«Уровень софинансирования в 132% свидетельствует о качественном изменении подхода к реализации культурных проектов. Сегодня творческие команды приходят на конкурс не просто с интересными идеями, но и с пониманием того, как обеспечить их устойчивость, объединить вокруг них партнеров и привлечь дополнительные ресурсы. Это говорит о доверии к творческим инициативам со стороны бизнеса, общественных организаций, учреждений культуры и жителей страны. Сильные культурные инициативы рождаются не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. Грантовый конкурс сегодня становится не только механизмом финансовой поддержки, но и инструментом развития профессиональных компетенций в сфере социокультурного проектирования. За каждым успешным проектом стоит большая работа: от исследования потребностей аудитории и формирования команды до выстраивания партнерств и оценки будущих результатов. Поэтому мы уделяем особое внимание обучению, работе партнерских проектных офисов Фонда и повышению качества заявок», — отметил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив, член ОПРФ Роман Карманов.

По количеству поддержанных проектов рейтинг регионов в этом конкурсе возглавляют Москва, Санкт-Петербург, Белгородская область, Удмуртская Республика, Челябинская, Нижегородская, Новосибирская, Московская области, Республика Башкортостан и Ульяновская область.

По результатам завершенного конкурса наибольшее количество победивших проектов поданы от некоммерческих организаций – 422 (57,7%), команды муниципальных учреждений являются авторами 157 (21,4%) проектов-победителей, индивидуальные предприниматели – 81 (11,1%), коммерческие организации – 72 (9,8%). Наибольшее количество проектов победило в тематических направлениях «Культурный код» (294 проекта), «Место силы» (139 проектов), «Единство с судьбой России» (95проектов).

Среди победителей конкурса — инициативы, направленные на сохранение исторической памяти, развитие народных промыслов, поддержку современного искусства и культурное развитие регионов. Так, в Белгородской области планируется создание мастерской мужских ремесел «АРТЕЛЬ», где участники смогут освоить гончарство, резьбу по дереву, кожевенное дело, изготовление исторических музыкальных инструментов и 3D-печать. Наставниками мастерской станут народные мастера и ветераны СВО. В Ивановской области команда проекта «Код утраченной традиции» займется восстановлением технологии палехской росписи по фарфору, прерванной в 1930–1940-х годах, и созданием коллекции расписных фарфоровых изделий. В Санкт-Петербурге продолжится развитие музыкального фестиваля-лаборатории «Ленинградские мосты», объединяющего концерты на городских мостах и набережных с образовательной программой для молодых исполнителей. Среди литературных инициатив — мастерская Сергея Лукьяненко, ориентированная на поиск и поддержку авторов патриотической фантастики: участники получают возможность пройти обучение у известных писателей, а лучшие выпускники — заключить договоры на издание произведений. В исторических регионах также представлены проекты, направленные на развитие культурной среды: в Донецке планируется проведение международного фестиваля креативных индустрий «Звёзды над Донбассом», в Луганской Народной Республике — создание ремесленно-музыкальной лаборатории «Глиняный голос Луганщины», а в Запорожской области — будет поставлен музыкально-фольклорный спектакль «Садко. Былина у Азовского моря».

Напомним, до 7 декабря идет приём заявок на второй грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив 2027 года. Подробная информация размещена на сайте фондкультурныхинициатив.рф.