Санина: работодатель не обязан оплачивать сотрудникам дорогу до офиса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Работодатель по закону не обязан оплачивать сотрудникам дорогу до офиса, даже если она занимает много времени. Исключение составляет только дорога до работы при вахтовом методе. Об этом в интервью RT сообщила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

«По закону компания не должна покрывать расходы сотрудников на дорогу до работы, оплачивать такси или компенсировать ежедневный проезд», — отметила эксперт.

Несмотря на то, что путь до работы может быть долгим, это не обязывает работодателя организовывать развоз. Однако при работе вахтовым методом компания обязана помочь работнику добраться до места работы.

Причем расходы на дорогу туда и обратно должен взять на себя работодатель или полностью возместить затраты работника. Если у сотрудника разъездной характер работы, расходы на поездки ему также должны возмещаться.

Ранее сообщалось, что работодатель не обязан выплачивать 13-ю зарплату. Она выплачивается, если это закреплено в локальных документах или коллективном договоре организации.