Фото: Равиль САФАРБЕКОВ/ пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провёл в Ельце — городе молодёжи 2026 года — заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Молодежь и дети». Ключевой темой стала государственная демографическая и семейная политика. В обсуждении участвовали представители федеральных ведомств, регионов и общественных организаций.

Открывая заседание, Артюхов подчеркнул: демографические процессы в стране непростые, и задача молодёжной политики — развернуть их в сторону создания семьи и рождения детей. Молодые люди нередко ставят на первое место карьеру, творчество и финансы, не связывая успех с семьёй. Глава Ямала уверен: нужно показать, что одно другому не мешает — многие известные люди в политике, спорте и бизнесе совершают рывок именно после рождения ребёнка.

«Сегодня на молодых людей обрушивается огромный поток информации, и важно, чтобы крепкая семья оставалась для них базовой мечтой и целью. Это задача не одного дня – это многолетняя государственная политика. Семья на Кавказе, на Дальнем Востоке, в Центральной России, в Арктике имеет свои особенности, и площадка Госсовета позволяет услышать голоса регионов. Наши предложения мы передали депутатам Государственной Думы и руководителям федеральных ведомств, чтобы они пошли в работу», — отметил Артюхов.

По данным ВЦИОМ, крепкую семью считают главной ценностью 57% молодых людей 18–24 лет и 74% в возрасте 25–34 лет, а иметь детей хотят 88% женщин. Брак откладывают прежде всего из-за финансовых трудностей и неуверенности в завтрашнем дне — так ответил 71% опрошенных.

О мерах поддержки рассказали глава Росмолодежи Григорий Гуров, первый замминистра труда Ольга Баталина, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и другие участники заседания комиссии Госсовета.

Подводя итог, Артюхов поделился опытом Ямала, который занимает третье место в стране по рождаемости: «Многодетность и ценность семьи в хорошем смысле заразительны. Когда ты видишь, что у одного, второго, третьего коллеги большая семья, с садиком все решилось, материальных потрясений не случилось, – это становится понятным жизненным путем. На Ямале, видимо, количество перешло в качество: молодые люди уже говорят, что двое детей – это мало. Но в основе всего – экономическое благополучие. В сложные времена такие решения откладываются, поэтому уверенный экономический рост страны – тоже ключ к улучшению демографии».