В США мать забрала Xbox у сына после выхода GTA 6 и чуть не погибла от его рук. Фото:Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

В американском округе Волусия (штат Флорида) 16-летний подросток погнался за своей матерью с аккумуляторной пилой после того, как она отобрала у него игровую приставку Xbox. Об этом пишет Daily Mail.

Как сообщили в офисе шерифа Волусии, прибывшие на вызов полицейские выяснили, что юноша также шантажировал членов семьи и угрожал причинить вред домашним животным. Все произошло в понедельник, 23 ноября, спустя несколько дней после релиза GTA 6, однако полиция пока не установила официальной связи между нападением и выходом игры.

Власти опубликовали фотографию 18-дюймовой аккумуляторной пилы Greenworks, которая, предположительно, использовалась при нападении. Подростку предъявлено обвинение в нападении при отягчающих обстоятельствах с применением смертоносного оружия, после чего его доставили в Центр семейных ресурсов Волусии для оказания помощи.

В социальных сетях произошедшее сразу связали с выходом GTA 6, которая поступила в продажу 19 ноября — впервые за 13 лет разработки студией Rockstar. «Это из-за отзыва GTA. Хуже, чем наркотики», — написал один из пользователей. Другие комментаторы отметили, что люди уже начали портить себе жизнь из-за новой игры.

Напомним, игра Grand Theft Auto 6 (GTA 6) в первый день собрала 3,79 млрд долларов розничных продаж. Это рекордный показатель в истории развлекательной индустрии. Общие продажи франшизы достигли 480 млн копий.