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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки 101 раз атаковали отселенные районы Курской области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в МАХ.

По его словам, в период с 09:00 23 ноября до 09:00 24 ноября было сбито 134 украинских беспилотника различного типа. Кроме того, 101 раз ВСУ применили артиллерию по отселённым районам. Также беспилотники шесть раз атаковали территорию Курской области с помощью взрывных устройств

Как отметил Хинштейн, в результате атак был поврежден грузовой автомобиль в селе Белица Беловского района. О погибших и пострадавших информация не поступала.

Ранее сайт KP.RU писал, что украинские войска атаковали гражданский автомобиль в селе Щекино Рыльского района Курской области. В результате пострадали 47-летний мужчина и 55-летняя женщина,