МВД: загранпаспорт не нужно менять при замене внутреннего в 20 и 45 лет Фото: Даниил ОПАРИН.

Россиянам не нужно менять заграничный паспорт при замене внутреннего документа в 20 или 45 лет, если персональные данные владельца остались прежними. Об этом 24 ноября сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России.

В ведомстве уточнили, что повторно оформлять загранпаспорт после достижения указанного возраста не требуется, если сведения о его владельце не изменились.

Стоит отметить, что россиянам отводится 90 календарных дней на подачу документов для замены внутреннего паспорта после достижения 20 или 45 лет.

Ранее KP.RU рассказывал, что загранпаспорт необходимо заменить при истечении срока его действия, изменении персональных данных, повреждении документа или обнаружении ошибок. Еще одним основанием становится отсутствие свободных страниц для виз и штампов.

Также KP.RU сообщал, что россияне могут одновременно иметь два заграничных паспорта, причем второй документ оформляется только биометрическим. Об этом рассказали в консульском департаменте МИД России.