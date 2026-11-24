Фото: Андрей АБРАМОВ.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что содержанию столичных инженерных сооружений в столице уделяют особое внимание.

«Все они проходят регулярные обследования, по итогам которых при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году приступили к реализации масштабной программы капитального ремонта 23 мостовых сооружений в Троицком и Новомосковском административных округах», – сообщил заммэра.

Такой ремонт позволяет повысить надежность и безопасность сооружений. Специалисты уже приступили к строительно-монтажным работам. До конца этого года обновят четыре моста на автодорогах в Наро-Фоминском и Подольском направлениях.

В планах на 2027 год - ремонт 12 объектов. В 2028 году в порядок приведут 3 сооружения. На завершающем этапе программы в 2029 году – 4 моста.

Напомним, с 2011 года все инженерные сооружения в Москве прошли разные виды ремонта. В результате продлен срок их безопасной эксплуатации. Кроме того, обеспечены более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.

КОНКРЕТНО

Во время капремонта:

- заменят конструкции мостового полотна с устройством новой гидроизоляции железобетонных пролетных строений;

- обновят опорные части, деформационные швы, металлические барьерные и перильные ограждения;

- восстановят железобетонные конструкции;

- переустроят служебные проходы и лестничные сходы;

- создадут водоотводные системы;

- нанесут антивандальное покрытие.