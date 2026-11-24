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Вернувшиеся на Украину мужчины из Алешек получали повестки. Об этом заявил народный депутат Сергей Козырь («Слуга народа», округ в Херсонской области).

По его словам, эвакуированные мужчины из населенного пункта, которые решили вернуться на Украину, на первом же блокпосте получали повестку.

Ранее сообщалось, что Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за неделю почти 1,1 тысяч раз атаковали Алешки в Херсонской области. В регионе погиб один человек, еще 10 получили ранения. Напомним, в конце октября была проведена масштабная гуманитарная акция в Алешках.

В свою очередь в Ватикане также прокомментировали проведенную в Алешках гуманитарную операцию. Папа Римский Лев XIV выразил надежду, что миссия не была единичным случаем, он высоко оценил значение операции.