Харнаам Каур Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

35-летняя британка Харнаам Каур, попавшая в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая женщина с полноценной бородой, решила сбрить ее после 20 лет ношения. Об этом сообщает журнал People.

Каур назвала предстоящее решение эмоциональным, но в то же время волнующим шагом к новому этапу жизни. Она призналась, что ей любопытно увидеть себя без бороды, однако торопиться с переменами она не собирается. Свою новую внешность британка намерена показать тогда, когда сама будет к этому готова.

По словам Каур, решение связано прежде всего с ее собственным желанием, а не с ожиданиями окружающих. Она отметила, что критики найдут повод для осуждения независимо от того, как она будет выглядеть.

Борода начала расти у британки в подростковом возрасте из-за синдрома поликистозных яичников. В 2015 году, когда Каур было 24 года и 282 дня, ее рекорд официально подтвердили: она стала самой молодой женщиной с полноценной бородой.

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