Оружейник Лобаев: снайперским оружием можно будет управлять дистанционно Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Снайперские винтовки в ближайшее время будут управляться дистанционно, а сам снайпер будет находиться на безопасном расстоянии. Об этом ТАСС рассказал оружейник-конструктор, основатель группы компаний Lobaev Arms Владислав Лобаев.

По его словам, снайперские комплексы будут развиваться по пути большей автоматизации подготовки данных для стрельбы. Он отметил, что компьютер справляется с этой задачей лучше.

"Стрелок не будет контактировать непосредственно с винтовкой, он не будет ее прижимать, он не будет туда вкладываться. То есть это будет оружие, максимально изолированное от стрелка, и он будет находиться в другом месте", - сказал Лобаев.

Он подчеркнул, что снайперские комплексы превратятся в "сухопутный дрон", в то время как человек будет лишь решать, производить выстрел или нет.

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