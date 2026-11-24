Rapporteur: НАТО посоветовала странам реже требовать экстренных консультаций. Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Руководство НАТО посоветовало странам североатлантического альянса реже требовать экстренных консультаций в рамках статьи 4 устава организации, активация которой происходит при возникновении угроз безопасности. Об этом сообщает издание Rapporteur, ссылаясь на местных дипломатов.

Два натовских дипломата сообщили, что неоднократное обращение к официальным консультациям может привести к тому, что статья попросту потеряет свой смысл.

Также в материале отмечается, что аппарат генерального секретаря НАТО рекомендовал воздерживаться от обращения к указанному пункту договора. Она предусматривает консультации союзников при возникновении угроз их безопасности.

Авторы сообщают, что после начала конфликта на Украине страны-соседи России трижды использовали данный механизм.

Как ранее писал сайт KP.RU, по словам зятя президента США Дональда Трампа, предпринимателя Джареда Кушнера, Совет Россия - НАТО будет иметь важное значение для выстраивание системы безопасности в Европе по окончании украинского конфликта.