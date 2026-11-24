Сенатор Владимир Джабаров Фото: пресс-служба Совфеда РФ

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров посоветовал не накручивать себя из-за очередного заявления главы НАТО Марка Рютте. Своим мнением сенатор поделился с Lenta.ru.

По словам Джабарова, у Рютте, как говорится, семь пятниц на неделе: уже через пару часов он может передумать. Сенатор добавил, что фигура генсека НАТО абсолютно несамостоятельная. Реагировать на такие выпады стоит без нервов, уверен он.

«Я думаю, что надо спокойно реагировать. НАТО пытается пыжиться, пыжиться и играть какую-то главную роль в наших отношениях с Западом, но, я думаю, у Рютте перспектив в этой войне немного», — указал Джабаров.

Напомним, что Рютте на сессии Парламентской ассамблеи альянса в Берлине призвал готовить граждан, бизнес и местные администрации к возможной войне с Россией, а заодно ускорить рост военных расходов до пяти процентов ВВП.

При этом президент России Владимир Путин называл целенаправленным раздуванием ситуации и провокацией заявления об угрозе России в адрес НАТО.