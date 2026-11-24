Осужденный Артем Чекалин обрадовался помилованию бывшей жены Лерчек.Фото: Belkin/Global Look Press

Блогер Артем Чекалин, осужденный на семь лет лишения свободы по делу о выводе денежных средств, положительно отреагировал на новость о помиловании своей бывшей супруги Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Об этом 24 ноября «Известиям» сообщил его представитель Сергей Гуров.

«Он очень рад помилованию Валерию и переживал за ее судьбу. В данный момент Артема Чекалина этапировали в колонию», - заявил он.

По его словам, самого Чекалина уже этапировали в исправительную колонию. В настоящее время адвокаты блогера рассматривают различные варианты смягчения приговора, в том числе замену реального заключения на другой вид наказания.

Напомним, у Валерии Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами. После этого суд отменил ей домашний арест и приостановил уголовное дело. Поскольку действующие ограничения не позволяли ей выехать из России на лечение в китайские клиники, Лерчек обратилась с прошением о помиловании к президенту через интернет-приемную, и оно было удовлетворено. В Кремле отметили, что решение Владимира Путина основано на гуманности.