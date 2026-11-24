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В заявлениях американских компаний Palantir и Anduril о применении искусственного интеллекта (ИИ) в боях много маркетинга, а ряд их решений существует лишь в перспективе. Об этом в интервью изданию "Коммерсант" заявил замминистра обороны РФ Дмитрий Щербинин.
"Применение ИИ в боевых действиях - реальность, и отрицать это бессмысленно", - сказал он.
По его словам, однако, в заявлениях российских оппонентов Palantir и Anduril, безусловно, есть значительная маркетинговая составляющая. Они хорошо продвигают новые решения и идеи, хотя некоторые из них пока существуют только в перспективе, добавил замглавы ведомства.
Как писал сайт KP.RU, военкор Александр Коц заявил, что Украина стала полигоном Запада по управлению ИИ. Российской армии приходится вести бой не только с оружием, деньгами и технологиями всего НАТО, но и с нечеловеческими "мозгами войны", которые сейчас во многом и управляют ВСУ.
Ранее стало известно, что ВСУ применяют программное обеспечение PRISMA американской IT-компании Palantir для планирования и координации атак беспилотников по территории России.