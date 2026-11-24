СК возбудил дело о теракте в связи с атакой ВСУ на автовокзале в Донецке Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта, который произошел в ходе нападения вооруженных формирований Украины на автовокзал в Донецке. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«ГСУ СК России возбуждено уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ) в связи с атакой украинских боевиков на центр города Донецка», — говорится в сообщении от ведомства в официальном канале в «Максе».

Ранее KP.RU рассказал, что 24 ноября киевский режим атаковал автовокзал «Южный» в Донецке. Из-за инцидента пострадали семь человек. Подчеркивается, что это крупный транспортный узел, через который ежедневно проходят сотни пассажиров. ВСУ, атаковав его, хотели добиться большого количества жертв. Пострадали 8 человек.