Аллигатор убил двухлетнего малыша на глазах у родителей в Диснейленде в США. Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

В США двухлетний мальчик погиб в результате нападения аллигатора во время семейного отдыха. Трагедия произошла на глазах у родителей. Об этом сообщает издание Mirror.

«Малыш трагически погиб в отеле Grand Floridian Resort and Spa в Диснейленде на глазах у своих родителей», - говорится в материале.

Инцидент произошел еще в 2016 году во Флориде. Ребенок играл на территории отеля недалеко от воды, строя замки из песка. Когда мальчик зашел в воду, чтобы наполнить ведро, его внезапно схватил аллигатор. Хищник вцепился в голову малыша и начал утягивать его за собой.

Находившийся рядом отец пытался спасти сына, однако животное оказало сопротивление и в итоге скрылось в воде вместе с мальчиком. Останки ребенка были обнаружены на следующий день группой водолазов.

Ранее KP.RU сообщал, что во Флориде аллигатор напал на мужчину, который был на рыбалке на одном из местных озер. Тело американца удалось найти только через два часа после инцидента.