Рамзан Кадыров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Адам Кадыров, секретарь Совбеза Чечни, курирует помощь мирным жителям в Газе. Подробности раскрыл его отец, глава республики Рамзан Кадыров. О роли Адама Кадыров рассказал в своем канале в Telegram.

«Под его непосредственным руководством логистика и адресное распределение гуманитарных грузов выстроены максимально эффективно, чтобы помощь своевременно доходила до нуждающихся», — резюмировал глава Чеченской республики.

Рамзан Кадыров поблагодарил сына Адама за ответственную работу. Также отец Адама поздравил его с 19-летием, отметив его трудолюбие. Он говорит, что впереди Кадырова-младшего ждут важные решения и не всегда простые задачи, которые потребуют полного включения в процесс. Нужно отметить, что Адам Кадыров в свои довольно юные годы получил уже 23 награды.