Фото дня. Москва

Зрители кубка мира по прыжкам со скалы, прошедшего в швейцарском местечке Понте Бролла, наблюдают за попыткой очередного смельчака.

Девочка, принимающая участие в религиозном фестивале в честь бога Шивы в Катманду, Непал, греется у огня.

Китайские блогеры ведут трансляцию из центра содержания панд в городе Гуанчжоу, где отметили четвертый день рождения панд-тройняшек Менгменг, Шуайшуай и Куку.

Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России прошел в Санкт-Петербурге

На Байкале прошел первый фестиваль по аквабайку Baikal Jet Fest 2018, участники которого порадовали зрителей яркими трюками на водных мотоциклах.

Вид на гигантский карстовый провал глубиной 50 м и диаметром 31,8 м, образовавшийся на фермерском поле в Нижегородской области. ФОТО Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области/ТАСС

В Казани проходят игры чемпионата мира по пляжному гандболу. На фото - россиянка Кристина Кожокар атакует ворота сборной Таиланда в матче группового турнира. ФОТО Егор Алеев/ТАСС

Работницы китайской фабрики шьют флаги для избирательной кампании Дональда Трампа 2020 года.

В восточной китайской провинции Шаньдун открылся новый океанариум Rizhao Ocean Park

Самым зрелищным мероприятием фестиваля любителей такс в Лос-Анджелесе стал забег на дистанции в несколько десятков метров. Хозяева активно подманивали своих четвероногих любимцев за линией финиша.

В Греции близ Афин возникли бушуют лесные пожары, в результате которых погибли 50 человек, еще 69 пострадавших госпитализированы

В Бельгии прошел фестиваль уличных артистов, которые подрабатывают на площадях крупнейших городов Европы "живыми статуями". На фото - одни из участников фестиваля, "Шоколадная парочка".

В тайской провинции Чонбури прошли традиционные ежегодные скачки на буйволах

В акватории Невы в Петербурге состоялась первая сводная репетиция главного военно-морского парада

Украинец Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева единогласным решением судей в финале первого розыгрыша Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и стал чемпионом мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBF

На Красной площади состоялся торжественный выпуск курсантов вузов МЧС России. Дипломы об окончании получили свыше 600 молодых специалистов

В Сан-Диего стартовал Comic-Con, ежегодный международный фестиваль комиксов, видеоигр, телесериалов, проходящий в Калифорнии с 70-х годов прошлого века

Летний отдых на Красной Поляне не менее насыщенный, чем зимний. Без снега курорт превращается в центр экстремального туризма

Цыпленок полярной совы вылупился в зоопарке немецкого города Штральзунд

В Китайском зоопарке в Ханчжоу, лемуры спасаются от тридцати градусной жары, поедая охлажденный арбуз.

В центре Москвы на трансформаторной подстанции появилось граффити с изображением Черчесова, Дзюбы и Акинфеева. Площадку для творчества предоставила электросетевая компания

В Лондоне проходит Чемпионат по плаванию среди собак

Жительница сафари-парка в китайской провинции Гуандун панда Юань Чжоу получила на свое восьмилетие праздничный торт из дыни и моркови

В Екатеринбурге Крестный ход в день 100-летия гибели царя Николая II и его семьи прошли 100 тысяч верующих.

В Хельсинки прошла встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, которую ждали почти полтора года. Лидеры России и США пожали друг другу руки в Президентском дворце и после непродолжительной протокольной части остались наедине