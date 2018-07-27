Картинки дня: 27 июля 2018 года, пятница

Президент России Владимир Путин во время заседания саммита БРИКС.

В Йоханнесбурге, ЮАР, открылся очередной саммит стран-участниц организации БРИКС, объединяющей Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР.

В Севастополе готовятся отметить день ВМФ России.

На авиабазе Осан в Южной Корее прошла церемония передачи останков американских солдат, погибших во время Корейской войны на территории нынешней КНДР.

Сторонница Народной партии Камбоджи с наглядной агитацией на щеках. Парламентские выборы в Камбодже пройдут 28 июля.

Девочка передвигается на нехитром плоту по затопленной деревне в провинции Аттапеу, Лаос.

Стадион в Германии, где прошёл киберспортивный кубок мира по игре PlayerUnknown's Battlegrounds.

Белый медвежонок Хэмиш спасается от жары в бассейне зоопарка Highland Wildlife Park в Шотландии. Хэмиш - единственный белый мишка, родившийся в британских зоопарках за последние 25 лет.