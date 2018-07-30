Картинки дня: 30 июля 2018 года, понедельник.

День ВМФ отметили в Севастополе парадом сил Черноморского флота.

В Москве прошел митинг несогласных с планами властей по повышению пенсионного возраста.

В подмосковном Алабино начались состязания четвёртых Армейских международных игр под эгидой Минобороны России.

Желающие проголосовать на выборах президента Зимбабве выстроились в очереди у участков. Впервые за долгие годы в выборах не принимает участие многолетний лидер страны Роберт Мугабе.

В столице Никарагуа прошел фестиваль родео, который проводится в честь Святого покровителя города.

Президент Индонезии Джоко Видодо посетил центр содержания переселенцев, оставшихся без крова в результате землетрясения на острове Ломбок.

Посетители Дня открытых дверей в рыбном ресторане, открывшемся в столице КНДР.

В боснийском городе Мостар в 452-й раз прошли ежегодные традиционные соревнования по прыжкам с моста.

Велогонщик команды Sky валлиец Герайнт Томас стал победителем генеральной классификации многодневки "Тур де Франс", завершившейся накануне на Елисейских полях в Париже.