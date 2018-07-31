Картинки дня: 31 июля 2018 года, вторник

Участников Pussy Riot, отбывших наказание за скандальную акцию на финале Чемпионата мира по футболу, задержали на выходе из спецприемников по статье о нарушении правил проведения публичных мероприятий.
Многолетний лидер Зимбабве Роберт Мугабе проголосовал на президентских выборах.
Жительница индийских трущоб чистит зубы во время наводнения.
В Мадриде сотни таксистов устроили массовую акцию протеста против сервиса Uber.
Африканские беженцы, выловленные береговой охраной, отдыхают на территории футбольного поля в южной Испании.
Индонезийская полиция проводит учения, готовясь в Азиатским спортивным играм, которые пройдут в Джакарте в августе.
В Греции прошли траурные богослужения в память о 91 жертве лесных пожаров.
Кот Джулиана Ассанджа выглядывает из окон посольства Эквадора в Лондоне.
Палестинская нектарница присела в апельсиновом саду в деревне Эль-Мансури, Ливан.