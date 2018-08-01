Картинки дня: 1 августа 2018 года, среда

На пресс-конференции по итогам переговоров главы МИД России Сергея Лаврова с японским коллегой Таро Коно.
Пожарный автомобиль проносится мимо источника открытого огня в Лейкпорте, Калифорния.
Самолет Embraer 190 авиакомпании Aeromexico рухнул сразу после взлета из аэропорта Дуранго. После аварии все пассажиры смогли самостоятельно покинуть лайнер, который вскоре загорелся.
В хорватском Сплите простились с легендарным певцом Оливером Драгоевичем.
Альпинисты развернули в горах гигантский флаг 80 х 80 метров в честь Дня основания Швейцарской Конфедерации.
В Греции прошли молебны в память о жертвах лесных пожаров.
Жители швейцарской области Ле Понт отдыхают у причала озера Лек де Жу.
В центре Пекина разбился вертолет. По предварительным данным, причиной ЧП стала техническая неисправность машины, в результате крушения пострадали четыре человека.
На востоке Афганистана в Джелалабаде прогремели взрывы возле ведомства по делам беженцев и репатриантов, погибли по меньшей мере 6 человек.