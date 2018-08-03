Фотогалереи
Фото дня. Москва

Из-за установившейся жары в крупных немецких городах парковые растения поливают при помощи полицейских водомётов.

Туристы выстроились в очередь за питьевой водой у фонтана в Мадриде. В начале августа в испанской столице установилась рекордная жара - местами уличные термометры фиксировали до +49 градусов Цельсия.

В пермском зоопарке журналистам показали окрепших малышей барсов, появившихся на свет еще в мае.

Участник очередного этапа ультра-марафонской велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme Владимир Гусев охлаждается на трассе под Омском. Всего же велогонщики должны преодолеть 9100 километров от Москвы до Владивостока.
Новости 24
Защита Улюкаева просит ускорить процесс списания 130 млн рублей штрафа
Мутко назначен главой комиссии правительства по казачеству
Водитель убитых в ЦАР журналистов уверяет, что они понимали язык нападавших
В России могут начать маркировать велосипеды
Захарова рассказала, что в США Бутину содержат как опасную преступницу
Минздрав рассказал о правилах употребления вина в жару
«Были убиты неизвестными при попытке оказать сопротивление»: Захарова рассказала о ходе расследования гибели журналистов в ЦАР
Названы фильмы-претенденты на Оскар-2019
ЧМ привлек в Россию 3,4 миллиона иностранцев
Чайка поручил «досконально» изучить жалобы из колоний и тюрем
Тела погибших в ЦАР журналистов отправят в Россию 3 августа
Генпрокуратура РФ сообщили о предотвращении 19 терактов за полгода
Около сотни шахтеров устроили протест у здания Минэнерго в Киеве
Сын Трампа рассказал об угрозах его семье
Ученые: отказ от алкоголя провоцирует деменцию
ЦБ РФ аннулировал лицензию у московского банка «Новое время»
СМИ узнали, что "Краснодар" готов продать Федора Смолова за 10 миллионов евро
Евгений Петросян и Елена Степаненко делят имущество
Тело погибшего в ЦАР режиссера Расторгуева передадут родственникам 7 августа
Американец приплыл на Чукотку и попросил политического убежища
Спонсор Трампа пытался получить $5 млрд госсубсидий через его адвоката