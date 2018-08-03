Фото дня. Москва
Из-за установившейся жары в крупных немецких городах парковые растения поливают при помощи полицейских водомётов.
Туристы выстроились в очередь за питьевой водой у фонтана в Мадриде. В начале августа в испанской столице установилась рекордная жара - местами уличные термометры фиксировали до +49 градусов Цельсия.
В пермском зоопарке журналистам показали окрепших малышей барсов, появившихся на свет еще в мае.
Участник очередного этапа ультра-марафонской велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme Владимир Гусев охлаждается на трассе под Омском. Всего же велогонщики должны преодолеть 9100 километров от Москвы до Владивостока.
«Были убиты неизвестными при попытке оказать сопротивление»: Захарова рассказала о ходе расследования гибели журналистов в ЦАР