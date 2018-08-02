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Картинки дня: 2 августа 2018 года, четверг

В столице Зимбабве военные открыли огонь по участникам манифестаций в поддержку оппозиции, недовольных подсчетом голосов на прошедших выборах.

Переданные Северной Кореей останки американских солдат времен Корейской войны доставлены в США.

Африканский нелегальный мигрант сидит на борту спасательной шлюпки судна NGO Proactiva Open Arms в Средиземном море.

В столице Сальвадора прошел религиозный фестиваль в честь святого покровителя города.

В Атланте, США, прошел товарищеский футбольный матч, в котором итальянский "Ювентус" лишь в серии пенальти обыграл команду, составленную из звезд североамериканской Главной лиги футбола (MLS).

Специальный пожарный самолёт тушит очаг возгорания на юге Калифорнии.

В Копенгагене прошли протесты против вступающего в силу запрета на ношение женской ультраконсервативной мусульманской одежды в общественных местах. Нарушительницам грозит штраф от 1000 датских крон.

Игрок сборной Англии по крикету Китон Дженнингс отгоняет голубя, опустившегося на газон во время игры против команды Индии.
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