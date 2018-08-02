Кадры празднования Дня Воздушно-десантных войск в России

Праздник ВДВ в Санкт-Петербурге.
Праздник ВДВ в Санкт-Петербурге.
День ВДВ в московском Парке Горького
День ВДВ в московском Парке Горького
День ВДВ в московском Парке Горького
День ВДВ в московском Парке Горького
День ВДВ в московском Парке Горького
День ВДВ в московском Парке Горького
Праздник десантников в Туле
Праздник десантников в Туле
Праздник десантников в Туле
Праздник десантников в Туле
Праздник десантников в Туле
День ВДВ в Перми
День ВДВ в Перми
День ВДВ в Перми
Будущий защитник отечества из Екатеринбурга.
Памятный снимок у стен Кремля.
Командующий ВДВ — генерал-полковник Андрей Сердюков.
В столице в День ВДВ состоялся молебен на Красной площади.
В столице в День ВДВ состоялся молебен на Красной площади.
В столице в День ВДВ состоялся молебен на Красной площади.
В столице в День ВДВ состоялся молебен на Красной площади.
В Екатеринбурге десантники традиционно собираются у монумента "Черный тюльпан".
В Екатеринбурге десантники традиционно собираются у монумента "Черный тюльпан".
В Екатеринбурге десантники традиционно собираются у монумента "Черный тюльпан".
Торжества в Иркутске
Голубые береты в Самаре
Голубые береты в Самаре