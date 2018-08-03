Картинки дня: 3 августа 2018 года, пятница

Во время праздничных гуляний десантников в московском Парке Горького.
Начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал-полковник Сергей Рудской проинформировал об уничтожении бандформирований ИГИЛ и Джабхат ан-Нусры (обе организации запрещены в РФ) на юго-западе Сирии.
Над Венецией пронеслись пилоты воздушного шоу Red Bull Air Race.
Самолёт сбрасывает тонны воды на очаг лесного пожара в Калифорнии.
Состоялись матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
Сторонники президента США Дональда Трампа приветсвуют его перед выступлением в Пенсильвании.
Капитализация компании Apple превысила 1 триллион долларов.
Полицейские сдерживают участников акции за повышение минимальной оплаты труда в столице Чили.
Горячий антициклон из Африки принёс на юг Европы жару. На фото - забитые туристами и местными жителями пляжи Испании.