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Картинки дня: 4 августа 2018 года, суббота

Люди на надувных лодках наслаждаются солнцем, ожидая начала соревнований Red Bull Cliff Diving на Люцернском озере в Сисиконе.

В Европе стоит тропическая жара, а в Индонезии - заморозки на почве. Иней покрыл поля.

В Южной части сектора Газа израильские войска разгоняют слезоточивым газом палестинских демонстрантов во время акции протеста с требованием вернуть их на родину.

Солнце встает за небоскребами в лондонском Сити в Лондоне, Великобритания.

Женщины кормят грудью своих детей во время празднования Всемирной недели грудного вскармливания в парке Боготы, Колумбия.

В Глазго, Великобритания, проходит объединенный чемпионат Европы по водным видам спорта.

В Европе установилась аномальная жара. Зной даже поздним вечером. Испанцы в парке Ронды.

Лос-Анджелесе проходит акция протеста против ГМО и агрохимикатов.

Аргентинский парикмахер Эредия, родившийся без предплечий и рук, стрижет в своем салоне в Буэнос-Айресе.
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