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Картинки дня: 6 августа 2018 года, понедельник

Российская велогонщица Дарья Шмелева выиграла золото в спринте на чемпионате Европы в Глазго.

Ранее утро на реке Ока, Рязанская область. Рыбаки уже заняли лучшие места в ожидании улова.

Женская сборная России по спортивной гимнастике заняла первое место в командных соревнованиях на чемпионате Европы в Глазго.

Штурмовики Су-25 ведут огонь по мишеням во время конкурса "Авиадартс" на Международных армейских играх.

Южный Судан празднует подписание мирного соглашения между президентом страны и лидером вооруженных повстанцев, призванное покончить с шестилетней гражданской войной.

Свыше 80 человек погибли и более 100 ранены в результате нового землетрясения на курортном острове Ломбок в Индонезии.

Северокорейский вождь Ким Чен Ын осмотрел новую фабрику по переработке сомов на юге страны.

Сильный взрыв прогремел в воскресенье возле военной базы в городе Афгойе на юге Сомали. Жертвами теракта стали трое военнослужащих.

В Швейцарии разбился перевозивший туристов самолёт "Юнкерс" 1939 года постройки. В результате крушения погибли все двадцать человек, находившихся на борту.
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