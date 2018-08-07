Картинки дня: 7 августа 2018 года, вторник

Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро вышли на митинг его поддержки после покушения, случившегося в минувшую субботу.
Российская велогонщица Дарья Шмелёва завоевала уже третью золотую медаль на чемпионате Европы по велоспорту на треке в Глазго.
Матч Марии Шараповой против болгарской теннисистки Катаначевой на турнире в Монреале был перенесен на следующий день из-за непогоды.
Российские синхронистки одержали уверенную победу в финале соревнований на чемпионате Европы в Глазго в технической программе команд.
Спасатели обследуют рухнувшую в результате землетрясения крышу мечети на острове Ломбок, Индонезия.
Высохшее из-за жаркой погоды поле с подсолнухами в местечке Бенкен, Швейцария.
Атлет метает молот во время квалификационного старта в рамках чемпионата Европы по легкой Атлетике в Берлине.
В Японии отметили скорбную годовщину атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.
Горилла облизывает специально приготовленное мороженное в зоопарке Праги.