Картинки дня: 7 августа 2018 года, вторник

Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро вышли на митинг его поддержки после покушения, случившегося в минувшую субботу.

Российская велогонщица Дарья Шмелёва завоевала уже третью золотую медаль на чемпионате Европы по велоспорту на треке в Глазго.

Матч Марии Шараповой против болгарской теннисистки Катаначевой на турнире в Монреале был перенесен на следующий день из-за непогоды.

Российские синхронистки одержали уверенную победу в финале соревнований на чемпионате Европы в Глазго в технической программе команд.

Спасатели обследуют рухнувшую в результате землетрясения крышу мечети на острове Ломбок, Индонезия.

Высохшее из-за жаркой погоды поле с подсолнухами в местечке Бенкен, Швейцария.

Атлет метает молот во время квалификационного старта в рамках чемпионата Европы по легкой Атлетике в Берлине.

В Японии отметили скорбную годовщину атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Горилла облизывает специально приготовленное мороженное в зоопарке Праги.