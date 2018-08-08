Картинки дня: 8 августа 2018 года, среда

Паромы эвакуируют жителей острова Гили Траванган (Индонезия), которые стремятся покинуть опасную территорию после мощного землетрясения.

Президенты Эквадора, Чили, Мексики и Аргентины укрываются от дождя во время инаугурации нового главы Колумбии Ивана Маркеса Дуке в Боготе.

Приверженцы неонацистских и расистских идей провели факельное шествие на территории Университета в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния.

На чемпионате Европы по легкой атлетике прошли соревнования в толкании ядра у мужчин.

У бывшего посольства России в Тбилиси прошла акция местных патриотических сил в связи с десятилетием "Августовской войны".

Мастера по ремонту обуви ждут клиентов на одной из людных улиц Калькутты, Индия.

В Москве простились с убитым в Африке журналистом Кириллом Радченко.

Обитающую в зоопарке Вены панду Фу Бань поздравили с днем рождения коробкой с лакомствами.

Из-за жаркой погоды лебедей, обитающих на озере Альстер в черте немецкого Гамбурга, пришлось эвакуировать в домики, в которых обычно они проводят зиму.