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Картинки дня: 9 августа 2018 года, четверг

Перед голосованием в парламенте страны по вопросу о отмене на запрет абортов, аргентинские феминистки провели шумную акцию у стен здания.

Вождь КНДР посетил фабрику по производству товаров народного потребления и остался доволен увиденным.

Экипаж из Армении ведет огонь по мишеням в рамках соревнований по танковому биаитлону на Международных армейских играх.

В Берлине продолжаются старты чемпионата Европы по легкой атлетике.

Африканские беженцы, выловленные из Средиземного моря, танцуют на борту спасательного судна.

Пока жители Европы мучаются от жары, на Японию обрушился мощный морской тайфун "Шаньшань".

В Италии трудовые мигранты из стран Африки вышли на марш протеста против тяжелых условий своей работы.

Братское кладбище Мухатгверди, где похоронены погибшие в августе 2008 года грузинские военные, стало главным местом памятных мероприятий в десятую годовщину Августовской войны.
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