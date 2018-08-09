Картинки дня: 10 августа 2018 года, четверг

Участники религиозного фестиваля в Непале жгут соломенные фигуры демонов.
Дети играют с проекциями уличного освещения в столице Тайваня.
Израильские ВВС нанесли серию ударов по объектам палестинцев в Секторе Газа.
Решение парламента Аргентины не снимать запрет на аборты в стране вылилось в уличные беспорядки, организованные левыми активистами.
Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев стали победителями в соревнованиях по синхронным прыжкам с вышки на чемпионате Европы.
Лебеди плавают в изрядно обмелевшем пруду в центре британской столицы.
Житель индонезийского острова Гили Траванган затаскивает свою лошадь для эвакуации после землетрясения, произошедшего в регионе в минувшую субботу.
Обитатели лондонского зоопарка продемонстрировали свой нрав во время презентации Всемирного дня львов.