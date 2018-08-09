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Картинки дня: 10 августа 2018 года, четверг

Участники религиозного фестиваля в Непале жгут соломенные фигуры демонов.

Дети играют с проекциями уличного освещения в столице Тайваня.

Израильские ВВС нанесли серию ударов по объектам палестинцев в Секторе Газа.

Решение парламента Аргентины не снимать запрет на аборты в стране вылилось в уличные беспорядки, организованные левыми активистами.

Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев стали победителями в соревнованиях по синхронным прыжкам с вышки на чемпионате Европы.

Лебеди плавают в изрядно обмелевшем пруду в центре британской столицы.

Житель индонезийского острова Гили Траванган затаскивает свою лошадь для эвакуации после землетрясения, произошедшего в регионе в минувшую субботу.

Обитатели лондонского зоопарка продемонстрировали свой нрав во время презентации Всемирного дня львов.
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