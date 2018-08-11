Картинки дня: 11 августа 2018 года, суббота

Удивительная по красоте радуга взошла над колумбийской столицей Боготой
В Японии проходит праздник - день Пикачу - вымышленного персонажа из серии произведений про покемонов
Россиянка Надежда Бажина выиграла серебро в прыжках в воду с метрового трамплина в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта
Массовый антиправительственный протест в Румынии накануне завершился беспорядками, задержаны 33 человека, заведено восемь уголовных дел
Дмитрий Медведев встретился с сотрудниками Кроноцкого заповедника на Камчатке. Обсудили развитие туризма и высокую стоимость авиабилетов
Сильная гроза разразилась этой ночью над Берлином
Сильные лесные пожары продолжаются на территории Испании. Число эвакуированных жителей уже выросло до трех тысяч человек
Земля попала в метеоритный поток Персеиды. В ближайшие дни по небу будут пролетать не менее 100 метеоров в час
Сегодня завершится "Танковый биатлон", проходящий в рамках Армейских международных игр. Золото разыграют Россия, Белоруссия, Казахстан и Китай