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Картинки дня: 11 августа 2018 года, суббота

Удивительная по красоте радуга взошла над колумбийской столицей Боготой

В Японии проходит праздник - день Пикачу - вымышленного персонажа из серии произведений про покемонов

Россиянка Надежда Бажина выиграла серебро в прыжках в воду с метрового трамплина в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта

Массовый антиправительственный протест в Румынии накануне завершился беспорядками, задержаны 33 человека, заведено восемь уголовных дел

Дмитрий Медведев встретился с сотрудниками Кроноцкого заповедника на Камчатке. Обсудили развитие туризма и высокую стоимость авиабилетов

Сильная гроза разразилась этой ночью над Берлином

Сильные лесные пожары продолжаются на территории Испании. Число эвакуированных жителей уже выросло до трех тысяч человек

Земля попала в метеоритный поток Персеиды. В ближайшие дни по небу будут пролетать не менее 100 метеоров в час

Сегодня завершится "Танковый биатлон", проходящий в рамках Армейских международных игр. Золото разыграют Россия, Белоруссия, Казахстан и Китай
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Сенатор Морозов призвал ответит на американские санкции не менее жесткими мерами
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Причина смерти Александра Коровникова: депутат Госдумы скончался от тяжелой болезни
Появилось видео из скорой помощи, перевернувшейся после ДТП в центре Москвы
ФСО подала в суд на Ярмольника из-за ДТП 2016 года
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В летевший из Болгарии самолет с российскими туристами попала молния
СБУ: Украина пока не задержала российский танкер «Механик Погодин» и его экипаж
В Казахстане исключили возможность появления американских военных баз на Каспии
Эрдоган: Вашингтон заставляет Анкару искать новых союзников
Порошенко пообещал в День Ялты поднять над городом украинский флаг