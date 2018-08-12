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Картинки дня: 12 августа 2018 года, воскресенье

Уличный карнавал проходит в эти выходные в швейцарском Цюрихе

В американском Лос-Анджелесе проходит фестиваль корейской культуры

Безоговорочной победой Вооруженных сил России завершились Армейские международные игры – 2018. Наши военнослужащие завоевали 19 золотых, пять серебряных и две бронзовых медали

Индия отмечает День Независимости

Мужская сборная России по спортивной гимнастике выиграла золотые медали в командном многоборье на чемпионате Европы в Глазго

NASA отправило к Солнцу зонд Parker Solar Probe. Parker облетит Солнце 24 раза за семь лет и приблизится на рекордно близкое расстояние к звезде — 6,1 миллиона километров

Сильнейший шторм обрушился на Филиппины. Стихия спровоцировала наводнения и оползни

В Румынии продолжаются антиправительственные протесты. Митинги начались в Бухаресте еще в пятницу, люди требуют отставки правительства

Сотрудник наземной службы аэропорта Сиэтла угнал пассажирский самолет. Через полтора часа полета самолет потерпел крушение и разбился в районе залива Пьюджет
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Депутат Рады призвал лишать гражданства украинцев с российскими паспортами
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Жертвами крупного ДТП в Китае стали девять человек, трое пострадали
МОК задумался над тем, чтобы исключить хоккей из Олимпиады 2022 года
Мадуро заявил, что часть организаторов покушения на него скрылась в Перу