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Картинки дня: 13 августа 2018 года, понедельник

Российский прыгун с шестом Тимур Моргунов выиграл серебряную медаль на чемпионате Европы по лёгкой атлетике

В ночь на 13 августа земляне могли увидеть в ночном небе мощный метеоритный дождь

На восточное побережье Китая обрушился тайфун "Яги". В связи с возникшей опасностью в безопасные районы были эвакуированы более 135 тысяч человек из 9 городов

В Индии проходит подготовка к параду по случаю Дня Независимости

Грузовой поезд, перевозивший топливо, сошел с рельсов на юге Румынии во время проезда по мосту

Лидер Турции Реджеп Эрдоган заявил о планах перейти в торговле с Россией на расчеты в национальных валютах

Лидеры пяти стран — России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана — подписали конвенцию по правовому статусу Каспийского моря

В столице Румынии Бухаресте более десяти тысяч человек приняли участие в антиправительственном митинге. Митингующие требуют роспуска парламента, досрочных выборов, независимости юстиции и создание однопалатного парламента

Саммит КНДР и Южной Кореи, согласно достигнутой договоренности, пройдет в сентябре Пхеньяне. Подготовительная встреча на министерском уровне проходила в демилитаризованной зоне в пограничном пункте Пханмунджом
Новости 24
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