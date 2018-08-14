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Картинки дня: 14 августа 2018 года, вторник

В пражком зоопарке случилось пополнение в семье серебристых гиббонов

В японском городе Фукусима установлена статуя ребенка в защитном костюме. По мнению автора, статуя говорить о очистившемся воздухе, потому что ребенок снял и держит в руках шлем

В Британии открылся сезон охоты на куропаток

Американский лидер Дональд Трамп подписал новый оборонный бюджет США. Подписание документа произошло на военной базе Форт-Драм, которая находится в штате Нью-Йорк

Ким Чен Ын проинспектировал работу животноводческой фермы

Каждый год в августе происходит одно из самых ярчайших астрономических явлений - метеоритный поток Персеиды. Он появляется, когда мельчайшие частицы пыли сгорают в земной атмосфере

В ночь на 14 августа по городам Швеции прокатилась волна массовых поджогов автомобилей. Неизвестные подожгли около сотни машин

Правоохранительные органы Великобритании рассматривают наезд на пешеходов возле здания Вестминстерского дворца как террористический акт. Вероятный преступник уже задержан и доставлен в отделении полиции

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